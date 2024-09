Perdió el control de su brazo: Brian May reveló haber sufrido un derrame cerebral

04 sept. 2024 - 10:36 hrs.

El guitarrista de la célebre banda británica, Queen, Brian May, reveló que hace algunos días sufrió un derrame cerebral que lo hizo perder el control de su brazo. Así lo explicó en un video que subió a su cuenta de Instagram, donde recibió el apoyo de sus fans.

May, de 77 años, quien además de ser guitarrista en astrofísico, señaló que el problema de salud lo vivió hace cerca de una semana. La rápida atención de los médicos evitó que la situación pasara a mayores, y por ahora, se encuentra en reposo casi absoluto.

El incidente de Brian May

¿Podrá volver a tocar la guitarra? En el video que subió, partió señalando que, "estoy aquí para traerles, en primer lugar, una buena noticia, creo, la buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días".

"Y digo esto porque estaba en duda, porque ese pequeño contratiempo de salud que mencioné ocurrió hace una semana, y lo llamaron un leve derrame cerebral. De repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo", añadió.

Esta situación, la cual hoy la cuenta relajado, reconoció que en el momento lo dejó sumamente asustado. Sin embargo, la atención del hospital de Surrey, localidad cercana a Londres, fue tan oportuna, que ya se encuentra en su casa siguiendo las instrucciones médicas.

"Estoy haciendo lo que me dijeron que es básicamente nada. Estoy castigado y no tengo permitido salir, no tengo permitido manejar, no tengo permitido subirme a un avión, no tengo permitido que me suba la presión arterial (...) pero estoy bien", concluyó.

