Icónica integrante de "Los Bochincheros": Así luce hoy la Tía Pucherito

04 sept. 2024 - 08:05 hrs.

"Los Bochincheros" fueron una agrupación dirigida al público infantil, que con canciones, enseñaban valores y actitudes positivas a los niños que los veían. Uno de sus personajes icónicos es la "Tía Pucherito", personificada por María Pastora Campos.

El peak de "Los Bochincheros" fue en la década de los 70 y 80. Tras dejar de aparecer en pantalla, María Pastora comenzó a dedicarse a lo que es su segunda profesión, la psicología, la cual, lleva ejerciendo hace décadas, en paralelo a sus shows artísticos.

En una entrevista que dio en el año 2022, reconoció a Página 7 que su principal ingreso viene del mundo de la psicología. “En verdad estoy más dedicada a mi segunda profesión, pues soy psicóloga. Hago sesiones de psicoterapia y tengo muchos pacientes que comprenderás que con la pandemia incrementaron mucho", expresó.

Sobre si extrañaba la televisión, la "Tía Pucherito" reconoció que no, puesto que no existen actualmente espacios dedicados para su tipo de contenido. Esto no significa que no haya interesados, puesto que sigue realizando presentaciones en vivo, las cuales cuentan con alta convocatoria.

María Pastora en uno de sus shows de 2024

La gran pena de la "Tía Pucherito"

Una de las grandes tragedias que ha marcado la vida de María Pastora es la muerte de una de sus tres hijas, María Antonieta, quien perdió la vida cuando apenas tenía un año en un accidente casero, luego que le cayera sopa caliente en su mano. Esto le provocó una fuerte fiebre que le complicó su estado de salud, dando por resultado su deceso.

Por varios años, Pastora no pudo ir al cementerio a dejarle flores a su hija. Con el tiempo logró sobreponerse y visita recurrentemente la tumba de su niña. "Ya no sufro. Voy tranquila, le hablo, le llevo flores. Ella está siempre conmigo", expresó en 2023 a un programa de CHV.

Así luce hoy la "Tía Pucherito"

María Pastora

María Pastora

María Pastora

Todo sobre Famosos chilenos