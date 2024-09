"Me estoy recuperando": Elton John sufre grave infección que le hizo perder parte de la visión de un ojo

04 sept. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

El célebre cantante británico, Elton John, contó recientemente que padece una grave infección, la que le ha hecho perder parte de la visión en uno de sus ojos.

El artista dio detalles de su problema de salud a través de sus redes sociales, donde también agradeció la preocupación que han manifestado sus fans.

La infección

El artista británico, dijo que a raíz de una infección severa perdió parte de la visión en uno de sus ojos y aún se está recuperando.

“Durante el verano, he estado lidiando con una infección ocular grave que, lamentablemente, me ha dejado con una visión limitada en un ojo”, dijo en un comunicado.

“Me estoy recuperando”

Asimismo, Elton John añadió que “me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”.

"He estado pasando el verano recuperándome tranquilamente en casa y me siento optimista por el progreso que he logrado en mi curación y recuperación hasta ahora", cerró.

