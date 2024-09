Este es el emprendimiento de Mariel Aereboe tras separarse y volver a Chile: "No sabía qué hacer"

10 sept. 2024 - 19:00 hrs.

La conocida modelo argentina de "Venga Conmigo" Mariel Aereboe regresó a Chile hace menos de un año, después de haber pasado varios años viviendo en Estados Unidos junto a su exesposo, Pedro Lladser.

Recordemos que la mediática pareja anunció el fin de su matrimonio en 2020, luego de más de dos décadas juntos. Tras la separación, Lladser regresó a Chile y, tiempo después, Aereboe tomó la misma decisión, instalándose en Santiago.

Este es el emprendimiento de Mariel Aereboe

Actualmente, Aereboe está dedicada a un emprendimiento. Se trata de Celeste, una pastelería especializada en medialunas y dulces argentinos que ya cuenta con una tienda física en la comuna de Las Condes.

En diálogo con Página 7, la trasandina reveló que su familia es propietaria de la fábrica La Gauchitas, que realiza ventas al por mayor. "No sabía qué hacer, entonces cuando llego a Chile, como yo manejaba el negocio, lo que hice fue sacar una línea para consumidor final al por menor", explicó.

Mariel también trabaja en la clínica de cirugía plástica Made Esthetic, del doctor Cristián Arriagada, donde su principal función es entrevistar a los médicos y subir contenido a las redes sociales del recinto.

"Es súper entretenido porque me da experiencia. He pasado por todas las áreas, me falta solo aprender a sacar presupuesto. Me dieron la oportunidad de trabajar en la clínica y me encantó", explicó la modelo.

