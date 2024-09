Alvaro Rudolphy contó su verdad sobre por qué se alejó de las teleseries

10 sept. 2024 - 14:12 hrs.

Desde hace un tiempo Álvaro Rudolphy se encuentra alejado de la televisión, y en particular de las teleseries. Estas producciones lo convirtieron, con el paso de los años, en uno de los actores más reconocidos de nuestro país.

Quien en su más reciente paso por Mega protagonizó telenovelas como "Perdona Nuestros Pecados" y "Juegos de Poder", reveló a revista Velvet las razones por las cuales decidió alejarse del formato, subrayando que considera esa etapa como cerrada.

Alvaro Rudolphy contó por qué se alejó de las teleseries

"No me voy a quedar pegado haciendo teleseries, porque ya fue. Lo pasé bien, me gustó, lo hice bien, pero ya fue. Listo", enfatizó el intérprete, que en mayo pasado cumplió 60 años y ahora se dedica a la escritura, el teatro y la radio.

Asimismo, remarcó que llegó un momento en su carrera "donde tengo todavía la posibilidad, la energía, la fuerza y el tiempo para poder hacer cosas que yo quiero hacer. Después de muchos años de trabajo he logrado una estabilidad que me permite poder buscar, pensar, crear… y no seguir llenando la alcancía… ¿Para qué?".

Rudolphy no pisa un set de telenovelas hace cuatro años y no tiene intenciones de hacerlo. En este tiempo se dio el lujo, incluso, de rechazar ser parte de una serie de Netflix. "Me di cuenta de que me daba una lata horrenda, no tengo ganas. Quiero hacer otras cosas. Prefiero tener más tiempo. No me quiero volver a subir a la pelota", confesó.

Respecto a su presente, destacó que "tengo la sensación de que se han ido cumpliendo etapas, se han ido cerrando ciclos. Estoy en un momento en que hago cosas que me resuenan más, que me hacen más sentido y quizás tengan más que ver con mis inicios, con cuando escribía cosas mías y las montaba (en teatro)".

