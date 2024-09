Medio australiano destaca la historia de amor del hijo trans de Tatiana Merino y su novia

28 sept. 2024 - 08:15 hrs.

El hijo de Tatiana Merino, Cameron, fue destacado por el medio australiano ABC, debido a su historia de amor con Macarena Letelier. Las dos se conocieron mediante una aplicación de citas, siendo el flechazo de forma instantánea.

De acuerdo al sitio web, fue Macarena quien dio el primer paso. Cameron, quien en ese momento no había comenzado su transición de género al masculino, le advirtió que en ese entonces se sentía como una persona "no binaria".

La historia de amor de Cameron Merino

Tras la primera cita, solo se separaron un día, ya que luego comenzaron su noviazgo y ya suman tres años juntos. Junto a Macarena, Cameron vivió uno de los procesos más importantes de su vida, que comenzó con una disforia de género que día a día iba aumentando.

"Una noche estaba con Maca, llevábamos nueve meses de relación, y comencé a sentirme muy disfórico en mi cuerpo y tuve un colapso total. Tuve que decírselo a Maca inmediatamente, porque estaba a punto de llorar. Le dije que tal vez soy trans porque no estoy contenta con mi apariencia, con mi voz, no me gusta que me llamen niña", rememoró.

La reacción de Letelier fue entre contención y una sensación de "ya lo sabía". De hecho, al momento de expresárselo, ella le dijo que "estaba esperando a que hicieras la transición". Al otro día, los dos juntos buscaron a un endocrinólogo y psicólogo. El inicio del proceso de cambio de género comenzó.

Un proceso que tuvo alegrías y también momentos difíciles, sobre todo, por los cambios hormonales de Cameron. "(Iniciar el consumo de testosterona) afectó nuestra relación, porque Maca estaba tratando de comprender y brindar apoyo. Me sentí mal por estar obligándola a pasar por todos mis cambios de humor. Le dije: 'Lo siento mucho, no sé cómo controlar esto'".

Al finalizar la conversación, Macarena aseveró que se siente feliz junto a Cameron. "Soy muy bisexual, así que para mí no fue un problema que mi pareja, que anteriormente se presentaba como mujer, se presentara como hombre. Me gustan las dos versiones de mi pareja. Nuestra vida sexual es muy activa desde que empezó a tomar testosterona", sentenció.

