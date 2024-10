"Necesito no estresarme mucho": Arturo Longton duró menos de un mes en su nuevo trabajo por motivos de salud

04 oct. 2024 - 14:58 hrs.

Apenas un mes alcanzó a estar Arturo Longton en su último trabajo en televisión. Su estado de salud física le jugó una mala pasada, y lo llevó a tomar la decisión de renunciar, pese a que su participación estaba pensada para que se extendiera por más tiempo.

Resulta que justo antes de que comenzara a trabajar, se había sometido a una operación en ambas manos. Y luego, durante el desarrollo del programa, le informaron que debían hacerle otra cirugía, en esta oportunidad, en su codo.

"Necesito no estresarme mucho"

"Ahí se me vino el mundo abajo", reconoció Longton en una conversación con Las Últimas Noticias (LUN). Si bien por algunas semanas decidió ausentarse con permiso de sus jefes, a comienzos de este mes de octubre tras conversar con ellos, decidió renunciar.

"Yo me había instalado en Santiago. Estaba superdesmotivado, no podía ni abrir una botella. Me afectaba en la vida diaria y yo soy hipersensible", confesó, asegurando que estas cirugías lo afectaron más allá de lo físico, si no que también en lo mental.

"Esto me tenía muy afectada la cabeza, mi salud mental estaba muy deteriorada, así que decidí dar un paso al costado. Me sentía físicamente hecho pedazos", asumió. Por lo mismo, decidió irse a Viña del Mar para concretar su recuperación cerca de su familia.

"No me sentía a mi 100 por ciento, no era lo más óptimo para mí. Me devolví a Viña del Mar, para recuperarme bien y para eso necesito no estresarme mucho", sentenció. Cabe precisar que la madre de Arturo vive en la costera ciudad de la región de Valparaíso.

