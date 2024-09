Por esta razón Benjamín Vicuña visitó Chile por 72 horas junto a su nueva novia Anita Espasandín

27 sept. 2024 - 16:05 hrs.

El actor chileno, Benjamín Vicuña, radicado en Argentina por motivos laborales, visitó durante 72 horas nuestro país, acompañado de quien es su nueva novia, Anita Espasandin, quien lo acompañó en todo momento mientras el actor realizaba sus trámites.

Benjamín Vicuña y su novia en Chile

Vicuña vino particularmente a grabar campañas publicitarias en largas jornadas, que se extendieron por cerca de 12 horas. Su fiel acompañante, quien lo miraba en todo momento, fue Anita, cuya profesión está lejos del espectáculo, ya que es economista.

Fue a mediados de año cuando comenzaron a salir los dos, mostrándose por primera vez juntos a comienzos de septiembre, en una gala benéfica que se hizo en Argentina. Los periodistas trasandinos de farándula le consultaron sobre su romance a la economista, y no le quedó más remedio que responder.

"Me agarraste desprevenida. Estoy súper contenta, acompañando a Benjamín que es un divino (...) me siento hasta ridícula acá. No creo que interese mucho mi nota, pero estamos tratando de cuidar lo que tenemos. Nos conocimos de la vida", indicó.

"Nos empezamos a hablar y surgió todo súper natural y tranquilo. Hay que vivir y disfrutar del amor", indicó la economista. Benjamín también fue abordado por la prensa y solo tuvo elogios para quien hoy ocupa un importante lugar en su corazón.

"Ella es una mujer increíble, pero respeto que tenga un perfil que no tiene nada que ver con esto. Por eso, pedí que no la invadan", señaló en ese entonces. Cabe destacar que esta no es la primera vez que los dos vienen como pareja a Chile.

