"Les deseo lo mejor": Benjamín Vicuña tras especulciones de separación entre Pampita y Roberto García

Diversas reacciones provocó en la prensa argentina el supuesto quiebre matrimonial entre Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, y el empresario y político argentino, Roberto García Moritán.

Si bien los medios trasandinos hablaban de una separación ya confirmada, fue el propio García quien a través de una publicación de Instagram reconoció que, por parte de él, no existió una infidelidad como hablaba la prensa de espectáculos, pero sí admitió que el matrimonio no estaba pasando por un buen momento.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña ante los rumores de separación de su expareja?

Benjamín Vicuña y Pampita fueron una de las parejas más mediáticas en Chile y Argentina. Producto de su relación, tuvieron cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

El programa argentino "A la Tarde", de América TV, le preguntó al actor nacional sobre los rumores de quiebre entre su expareja y García, a lo que dijo "no me sorprende, yo intento tener la mejor onda. Ayer me fueron a buscar a la salida del teatro y como que no sé mucho desde donde opinar más que desearles lo mejor que puedan y que si es real lo que dicen ustedes, que puedan encontrarle la vuelta".

Por otro lado, Vicuña también reconoció que se encuentra en un buen momento junto a su nueva pareja y que los rumores de una reconciliación amorosa con Pampita también le afectan.

"Desde ya somos una familia con 'Robert' con Carolina, entonces hasta ahí yo puedo opinar, no me gusta opinar de las cosas de la gente. Y de todo el resto, nada, yo estoy feliz, estoy en pareja, por eso hay que reconocer que el lugar que me dan en algo que no me corresponde y es algo que me afecta también", señaló Vicuña.

Por último, Vicuña se sinceró y dijo que a Pampita y García "les deseo lo mejor e insisto, espero que solo sea un tema de ustedes y no trascienda. Somos un equipo entre muchos, y todas las personas que tienen familias ensambladas y qué sé yo, lo saben. Funcionamos como un equipo yendo y trayendo a los chicos, pero de eso no voy a opinar porque no me corresponde".

