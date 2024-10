Coté López defendió a Pamela Díaz de seguidor que la criticó por no ser un "buen ejemplo"

14 oct. 2024 - 10:45 hrs.

Este fin de semana, María José "Coté" López vivió un momento de distensión junto a Pamela Díaz y Daniela Aránguiz, quienes salieron de fiesta, dejando registros en sus redes sociales de lo bien que lo pasaron cada una de ellas.

López, quien no acostumbra a mostrar su ida a fiestas en Instagram, recibió una crítica de parte de un seguidor en su cuenta de Instagram, quien la cuestionó por haber salido con Pamela Díaz, catalogándola como una persona que no es un "buen ejemplo".

La defensa de Coté a Pamela Díaz

"Cote, con cariño, no te juntes más con Pamela Díaz. No es un buen ejemplo y se ve mal que esté saliendo tanto con usted (que) es una dama", le escribieron a López. Este mensaje fue viralizado por la influencer, quien le tomó una foto, defendiendo con todo a Díaz.

"Con cariño responderé esto porque he visto varios comentarios así. A Pame la conozco hace 20 años, es una mina a toda raja, es más que un buen ejemplo, trabaja todo el día, es buena mamá y además sabe disfrutar la vida", indicó.

Luego, sobre su salida, señaló que un medio de comunicación colocó que tuvo una noche "desenfrenada", cuando en realidad a las 23:50 ya se encontraba acostada en su cama. "Yo soy igual de prendida despertando, así que siempre estaré bailando y saltando", clarificó.

"Me causa molestia porque salí un día en Italia y ayer (sábado 12 de octubre) un rato. Y para la gente es que me lancé a la vida. Sé que no tengo que dar explicaciones y si quisiera salir todos los días es mi problema, pero me molesta que hablen tonteras cuando no es así", cerró.

Historia de María José López

