"Fue un momento de relajo": Ingrid Parra es vista a los besos con misterioso galán tras tortuosa separación

14 oct. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

El reciente fin de semana se encendieron las alarmas en la farándula nacional, luego que una destacada y conocida actriz nacional fuera vista muy “acaramelada” en una discoteca de la Región Metropolitana.

Se trata de Ingrid Parra, exintegrante de “Morandé con Compañía”, quien en noviembre de 2023 puso fin a su matrimonio con el publicista y productor Cristián Sales Zlatar. Ahora, todo parece ser distinto en la vida de la intérprete.

La separación de Peka

No fueron fáciles los últimos meses para Peka Parra, quien en noviembre del año pasado se separó tras cinco años de matrimonio y una hija de tres.

Como se dice popularmente, "no hay mal que dure 100 años", y así lo dejó en claro la ex integrante de “El Muro”, quien la noche del viernes fue vista con un misterioso galán en medio de la pista de baile del Blackbar del casino Monticello.

La romántica escena

Varios testigos vieron a Peka a los besos con un hombre, mientras compartían con Lucho Jara, Renata Bravo, Adriana Barrientos y otros personajes de la televisión que se encontraban en el lugar.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Parra contó que “el galán es simpático, buena onda. No me voy a referir a él, porque creo que no corresponde si él no sabe o no está de acuerdo. No lo hemos conversado. Prefiero decir que uno tiene la opción de divertirse y pasarlo bien”.

“Estoy recién saliendo a las pistas, volviendo a conocer gente. Fue un momento de relajo, de pasarlo bien. Estábamos todos ahí en pareja, disfrutando la noche. Voy a tener más cuidado para la próxima para que no descubran quién es mi galán (risas)”, cerró.

