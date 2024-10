Florencia Araneda relató traumática experiencia que vivió en aeropuerto: "Me trataron como una transportadora de drogas"

13 oct. 2024 - 21:15 hrs.

Una de las razones por las que semanas atrás Florencia Araneda, una de las hijas del matrimonio de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, viajó desde Chile a Estados Unidos fue para grabar un nuevo capítulo del pódcast "Tenemos que hablar".

Durante este domingo, se estrenó el primer capítulo del exitoso programa en el que los comunicadores conversan de diversos temas junto a sus hijos mayores. En esta oportunidad, participaron de una dinámica en la que tenían que responder preguntas al azar.

Florencia Araneda relató traumática experiencia que vivió en aeropuerto

Cuando llegó el turno de la influencer, tuvo que contar cuándo fue la última vez que lloró. La joven remarcó que "a veces no controlo mis emociones, soy llorona". Su padre, Rafael, intervino para comentar que "Flo" lloró en el aeropuerto luego de vivir un tenso momento.

El animador comentó que fue a buscar a su hija y que, al llegar, ella se demoró en salir. "De repente, me dice, 'papá, me están llevando a una sala, la maleta, te tengo que cortar'", relató sobre lo que le dijo Florencia. Entre risas, ella añadió: "Me voy a poner a llorar de nuevo, es que lo pasé pésimo".

"Yo dije la van a meter presa, o sea me asusté. No le quise decir nada a la Marcela porque se iba a poner nerviosa, yo en el fondo estaba súper nervioso", continuó Rafael. En ese momento, Florencia se emocionó a recordar el mal rato que pasó.

La joven manifestó que "es mi trauma ahora, fue atroz. Me trataron como una transportadora de drogas en el aeropuerto de Estados Unidos, fue la peor experiencia de mi vida. Pasaba como por ocho policías diferentes y todos sabían cómo me llamaba".

"Me abrían hasta las cremas, me revisaban todas las cajas, me decían 'para qué es esto'", recordó. Finalmente, destacó que "me mantuve fuerte, al frente de ellos no lloré".

