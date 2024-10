Se le escapó un chilenismo: Vicente Araneda contó "vergonzoso" momento que vivió con profesora en Estados Unidos

13 oct. 2024 - 20:20 hrs.

Hay buenas noticias para los seguidores de "Tenemos que hablar", el pódcast familiar de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza y sus hijos. Este domingo 13 de octubre se estrenó la esperada nueva temporada del programa.

En este nuevo capítulo, la dinámica consistía en tomar una carta y responder la pregunta que le tocaba a cada integrante al azar. Uno de los momentos más llamativos fue cuando Vicente tuvo que relatar el episodio más vergonzoso que ha vivido.

El vergonzoso momento que vivió Vicente Araneda por culpa de un chilenismo

Su padre, rápidamente, comentó: "Yo sé cuál es, el de la profesora que te pasó ahora". El joven intervino diciendo que "me rio risa en un momento en que no me podía dar risa, porque la profesora me estaba puteando, pero así enojadísima".

Acto seguido, detalló que el reto de la docente fue producto de que no respetó la ley que existe en su colegio que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en clases. "Uno entrando a la clase hay una caja donde uno deja los celulares y yo llegué tarde al colegio porque me quede dormido", explicó.

Vicente contó debido a su atraso, desobedeció la regla y la profesora, que enseñaba español, terminó dándose cuenta: "Me dice, 'no te lo devuelvo hasta el final del día' y digo 'puta la hueva" y la profe viene y me dice 'cómo me dijiste', porque pensó que le había dicho a ella y casi me suspende, estaba vuelta loca".

El adolescente enfatizó en que no lo dijo desde la rabia y que el chilenismo se le escapó cuando reparó en su error. Por su parte, Rafael Araneda mencionó que había considerado escribirle un correo a la docente, pero finalmente, tras la sugerencia de Marcela, decidió no hacerlo y se tomaron la situación con humor.

Todo sobre Famosos chilenos