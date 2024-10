Muere a los 95 años John Lasell, destacado actor de "La dimensión desconocida" y "Sombras tenebrosas"

14 oct. 2024 - 14:27 hrs.

Durante las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento del actor estadounidense John Lasell, conocido por sus participaciones en icónicas producciones televisivas como "The Twilight Zone" (La dimensión desconocida).

Según informó The Hollywood Reporter, un familiar notificó a los medios que el deceso de Lassel ocurrió el pasado 4 de octubre en Los Ángeles, California. Tenía 95 años y dedicó más de 20 de ellos a la actuación, dejando una huella significativa en la industria del entretenimiento.

La gran trayectoria de John Lasell

Dentro de su trayectoria en la pantalla chica, destaca su aparición en la telenovela de terror de los años 60 "Dark Shadows" (Sombras tenebrosas), una producción que tuvo gran popularidad entre los adolescentes de la época, en la que dio vida al cazador de vampiros Dr. Peter Guthrie a lo largo de 25 episodios.

En el año 1961, participó en un episodio "Back There" en la serie antológica "The Twilight Zone". También fue parte de capítulos de programas como "Wagon Train", "The Fugitive", "Mannix, "Perry Mason" y "Rawhide".

Nacido el 6 de noviembre de 1928, John Lasell contrajo matrimonio en tres ocasiones. Se retiró de la industria de Hollywood hace aproximadamente 40 años y, desde entonces, no tuvo grandes apariciones públicas.

Sus últimos créditos en pantalla, de acuerdo con IMDB, ocurrieron en 1985. En ese entonces, fue parte del reparto de la miniserie de televisión nominada al Premio Emmy, "A Death in California", junto a actores como Cheryl Ladd y Sam Elliott.

