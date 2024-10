Lisa Marie Presley mantuvo cadáver de su hijo durante dos meses: "No existe ley que obligue a enterrar de inmediato"

13 oct. 2024 - 19:15 hrs.

La hija del mítico cantante Elvis Presley, Lisa Marie Presley, vivió el deceso de su hijo de 27 años, Benjamin Presley, en julio del 2020. Un hecho que la dejó devastada, y que llevó a la también cantante a tomar una decisión que, para muchos, puede ser algo tétrica.

De acuerdo a lo que informó el medio Page Six, Lisa Marie mantuvo el cadáver de su hijo en su casa durante dos meses, incluso, llamó a un tatuador para que viera los restos de su hijo y le realizara un tatuaje a ella y su hija Riley, para honrar la memoria de Benjamin.

"Mi casa tiene un dormitorio separado y mantuve a Ben Ben allí durante dos meses. No existe ninguna ley en el estado de California que obligue a enterrar a alguien de inmediato", señaló en su libro de memorias, "From here to great unknown", al cual tuvo acceso el citado medio, y que fue terminado por Riley debido al deceso de Lisa en enero del 2023.

Sus hijas la impulsaron para no decaer

Asimismo, contó cómo fue recomponerse de la muerte de su hijo, quien decidió quitarse la vida, asegurando que fue una "lucha" para ella mantenerse viva, asegurando que su gran motor eran sus otros hijas, Riley, y las gemelas Harper y Finley Lockwood, ahora de 16 años.

En cuanto a cómo mantuvo el cuerpo para que no se descompusiera, la actriz aseguró que mantuvo la habitación a 12 grados celsius. La decisión de finalmente enterrarlo llegó el día en que ella, junto a su hija Riley, contactaron a la persona que les tatuó el nombre de Benjamin en sus cuerpos.

Días después, según Riley, todos tuvieron la sensación de que era momento de darle sepultura al joven. Los ritos funerarios se llevaron a cabo en Graceland, al lado de la tumba de su abuelo, Elvis Presley, y donde 3 años después fueron enterrados los restos de Lisa Marie.

Todo sobre Famosos chilenos