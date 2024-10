Dunga de "La Combo Tortuga" desmiente romance con Faloon Larraguibel: "Es una amiga"

10 oct. 2024 - 19:43 hrs.

Mario Caro, nombre real del vocalista de La Combo Tortuga, a quien popularmente se le conoce como Dunga o Dunguita, habló sobre los rumores de que estaría en una nueva relación amorosa con Faloon Larraguibel, quien fue protagonista de uno de sus más recientes videos musicales.

Luego del videoclip en el que Larraguibel participó, se vio a los dos celebrando juntos en una de las tantas festividades que se realizaron en septiembre a raíz de las Fiestas Patrias, lo que aumentó los trascendidos sobre un acercamiento entre ambos.

Dunga desmiente romance con Faloon

Algo que él se encargó de desmentir durante esta semana en una conversación con la radio Corazón, en donde dejó en claro que se encuentra completamente soltero, quitándole de esta forma cualquier tipo de respaldo al trascendido.

"Las cuestiones que se vieron, yo estaba carreteando, éramos como diez y yo salía al lado de espalda conversando", aseveró, destacando que en este momento "estoy soltero, estoy más solo que la chucha", sacando risas en el espacio.

Sobre cuál es el vínculo que la une a Faloon Larraguibel, aseveró que entre los dos no hay nada más que una amistad. "Es una amiga, una amiga, es amiga de todos. Tenemos un grupito ahí buena onda, pero no, no pasa nada, está todo tranquilo", reiteró.

Cabe recordar que a fines de septiembre, Faloon en conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez, descartó este romance. "Yo ahora estoy soltera, y si estuviera saliendo con alguien no tendría ningún problema en decirlo", sentenció.

Todo sobre Famosos chilenos