El complejo presente de Eduardo Cruz Johnson alejado de la televisión: "La vida no está muy próspera"

Durante más de dos décadas, Eduardo Cruz Johnson fue uno de los rostros más destacados en la televisión chilena como conductor de noticias. Sin embargo, en 2003, sufrió un duro traspié en su carrera, luego de que fuera despedido de TVN.

En 2011, Cruz Johnson regresó a la televisión como participante del dating show "40 o 20". Posteriormente, participó en varios programas de conversación en los últimos años, donde habló en profundidad sobre trayectoria y aspectos personales de su vida.

El presente de Eduardo Cruz-Johnson

Actualmente, el comunicador se encuentra alejado de la TV y no utiliza redes sociales. Sin embargo, dio una entrevista con La Hora, donde habló sobre su presente y reveló que atraviesa un delicado momento de salud producto de un accidente.

"La salud está delicada. La vida no está muy próspera. Me acaban de operar de la clavícula derecha y tengo una infección en el pie izquierdo. No está de lo mejor. Yo tengo diabetes, y viví una hipotisemia severa. Me desvanecí", señaló.

Eso sí, Eduardo destacó que no todo es negativo, ya que en el ámbito laboral han surgido oportunidades. De hecho, se encuentra colaborando con Savory para una campaña publicitaria, lo que califica como "una experiencia enriquecedora".

Consultado sobre la posibilidad de volver a la televisión, el exconductor descartó tajantemente esa posibilidad. "Es difícil. Ya estoy descansando. Tiene que ser muy buena la propuesta, pero ya es difícil", agregando que solo tiene "bonitos recuerdos de aquella época dorada, pero nada más".

