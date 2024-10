Marcela Vacarezza reafirma su postura sobre dormir en camas separadas con Rafael Araneda: Se respaldó en experto

09 oct. 2024 - 19:31 hrs.

Uno de los temas más comentados del pódcast "Tenemos que hablar", de los expuestos por Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, es que los comunicadores tomaron la decisión dejar de dormir en la misma cama.

La hora de descanso se convirtió en todo un tema para el matrimonio de comunicadores radicado en Estados Unidos, y es que según comentaron en la primera temporada del programa, ambos tenían estilos muy distintos de dormir.

Marcela Vacarezza reafirma su postura sobre dormir en camas separadas

En el caso de la psicóloga y expanelista de programas de espectáculos, remarcó que a ella le gusta la cama liviana, sin tanta frazada, Rafael es fan de todo lo contrario. También mostró una fotografía en la que dejó ver que su marido ocupaba mucho espacio, lo que le incomodaba bastante.

Hace unas semanas, Marcela Vacarezza afirmó que "no hay vuelta atrás" respecto a su determinación. Este martes, reafirmó su postura al compartir en su cuenta de Instagram un video del doctor Eduardo Estivill, especialista en medicina del sueño.

"Dormir abrazados es muy romántico, es muy agradable, pero la verdad es que incluso la gente que defiende que dormir abrazados es lo mejor del mundo, al cabo de 10 minutos de dormir cada uno se va a su lado, no están toda la noche pegados", señaló Estivil en el clip.

Asimismo, el profesional remarcó que si uno de los miembros se mueve mucho mientras duerme, esto puede afectar la calidad del sueño del otro. "La recomendación, que no es nada popular, sería que cada uno durmiera en su habitación", indicó.

"Si es que pueden, porque no todo el mundo puede, tener una habitación para cada uno es ideal, y si no en camas separadas para no molestarse tanto", sentenció el experto. Sobre el post, Marcela escribió con orgullo: "¡No estaba tan equivocada!".

