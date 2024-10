Hija de Savka Pollak se extravió, pero fue localizada gracias a un eficaz plan: "Nadie está exento de algo así"

09 oct. 2024 - 11:08 hrs.

Perder a un hijo en medio de una multitud puede ser una verdadera pesadilla para cualquier padre. Bien lo sabe Savka Pollak, quien experimentó un gran susto al no poder encontrar a su hija menor, Laurita, en una situación de aglomeración.

Durante la reciente celebración de Fiestas Patrias, la periodista asistió junto a la menor de 9 años a las fondas del Parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina. Sin embargo, después de unos minutos de distracción, perdió de vista a la pequeña, lo que desató su angustia en medio del evento.

Los minutos de angustia que vivió Savka Pollak

"Como vamos harto con la Lauri a eventos masivos, siempre está el riesgo de que esto pase. Además, uno es humano y comete errores. Incluso a veces me la amarro con un pañuelo", comentó la comunicadora a Página 7.

Asimismo, explicó que el contratiempo ocurrió porque no le dijo a su hija que iba a dar la vuelta para comprar un ticket. "Entonces ella se dio vuelta para el otro lado, no me vio, y me empezó a buscar", relató.

Resulta que madre e hija ya habían conversado respecto a qué hacer en este tipo de situaciones e incluso elaboraron un plan de acción, el cual Savka detalló: "Debe quedarse cerquita del último lugar donde nos vimos y buscar a alguien de confianza, idealmente, una mujer con hijos, para pedir ayuda y decir si le pueden prestar el teléfono".

La presentadora de televisión destacó que Laura se sabía su número de teléfono de memoria, lo que fue crucial para que todo terminara de la mejor manera. La niña acudió a dos carabineras, quienes, minutos después, la contactaron para informarle que estaban con su hija.

"Lo hizo súper bien, mejor de lo que esperaba", afirmó Pollak. Finalmente, recomendó a otros padres que también tengan un plan a seguir con sus hijos: "A todos nos puede pasar, nadie está exento de algo así".

