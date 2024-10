"No voy a evacuar": Paula Pavic cuenta desde Miami cómo se prepara para el paso del huracán Milton

09 oct. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La empresaria y creadora de contenido digital, Paula Pavic, es una de las tantas figuras públicas chilenas que vive en Miami, Estados Unidos, zona que se apronta para recibir el paso del huracán Milton.

Este fenómeno, que ha sido calificado como el más peligroso en ese país en 100 años, hizo que las autoridades locales decretaran la evacuación preventiva para los residentes del estado de Florida. Además, reveló cómo se prepara para este hecho.

¿Qué dijo Paula Pavic?

Pavic se encuentra en una de las zonas que serán afectadas por el poderoso huracán Milton en Estados Unidos, zona donde reside junto a sus hijos y su exmarido, Marcelo Ríos.

“A los que me preguntan, yo no voy a evacuar, me voy a quedar acá, se supone que esta casa está fabricada para huracanes”, dijo en un video que posteó en sus historias de Instagram.

El paso de Milton

Sobre lo que podría ocurrir en su vivienda, Paula contó que “lo peor que podría pasar, a lo mejor, puede ser que entre el agua al primer piso, donde no debería haber nada, porque ya subí lo que más podía”.

“Todo pasa por algo, todo es perfecto. La verdad tengo cero miedo y nada, a esperar que pase lo que tenga que pasar”, concluyó.

