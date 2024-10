"Fue una pena que nos hayamos enganchado": Kike Morandé desclasifica detalles de su romance con Cecilia Bolocco

08 oct. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Sin duda que el romance que tuvieron Kike Morandé y Cecilia Bolocco fue uno de los hechos que remeció a la farándula nacional cuando se destapó mediáticamente la relación entre ambos.

Recientemente, fue el destacado animador quien desclasificó desconocidos detalles de su pololeo con la ex Miss Universo y la razón de por qué hasta ahora no hay comunicación entre ellos.

Qué dijo Kike Morandé?

En el espacio “¡Hay que decirlo!”, Kike Morandé explicó sus palabras, pero no retrocedió en sus dichos sobre ese amor prohibido con la reina de Chile.

"Ella era la perfección total. Miss Universo, leía las noticias en CNN, era poco menos que la Reina Isabel la Bolocco", dijo Kike Morandé.

Añadió que "era pelusona, muy, muy simpática. Y pilla, a la velocidad que pase masca la bala como Matrix".

“Fue una pena que nos hayamos enganchado”

Sobre el pololeo, Morandé recordó que jamás tuvieron un conflicto y aclaró algunos dichos que emitió hace unos meses al afirmar que “a lo mejor lo dije mal, lo que dije fue que fue una pena que nos hayamos enganchado, porque hubiéramos sido muy buenos amigos si no hubiera pasado nada".

"Si no hubiera quedado ninguna cagá extra habríamos sido muy buenos amigos. Y al final terminamos sin ser amigos, yo no le hablo ni la he visto hace 10 años y no me la encuentro nunca, jamás”, cerró.

