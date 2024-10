¿Volverá a la televisión? Cecilia Bolocco entrega impactante respuesta sobre su futuro laboral

02 oct. 2024 - 14:32 hrs.

Por largos años, y pese a no estar recurrentemente en la televisión chilena, Cecilia Bolocco ha ocupado el lugar de una de las grandes divas de la pantalla chica. Y es que la ex Miss Universo ha logrado estar en la retina, pasando de generación en generación.

A lo largo de su carrera, ha participado en programas que van desde los noticieros a otros de netamente entretención, como "Viva el lunes", en el cual tuvo la oportunidad de realizar entrevistas a grandes invitados de talla internacional.

Su último programa, el cual iba grabado, trataba de conversaciones con figuras del espectáculo chileno, en el cual no asistían solos, sino que junto a sus madres, con el objetivo de realizarles un homenaje en vida a las mujeres que los gestaron.

¿Cecilia Bolocco volvería a la televisión?

De aquello ha pasado más de un año, y no son pocos los que la extrañan en televisión. Sobre un posible regreso, Bolocco conversó con la revista Velvet, publicación chilena en la que descartó tajantemente volver a la TV, valorando las otras formas de comunicación.

"No, no, no. La televisión no es un trabajo, es un estilo de vida. Una cosa muy demandante. Además, creo que hoy existen otras maneras de comunicación que son tanto o más efectivas que la televisión", señaló, pues recordemos, Cecilia ha ocupado su Instagram para conectarse con sus fans.

En este sentido, contó que su único trabajo actual es liderar la Fundación Care, la cual ella misma creó con el objetivo de dar acceso oportuno a los tratamientos de cáncer. "Mi trabajo formal, lo que estoy haciendo para impactar con el tema de la salud en Chile, específicamente el cáncer, es a través de la Fundación Care. En lo personal estoy muy agradecida de lo que la vida me ha dado", cerró.

