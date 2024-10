La nueva vida de Mati Fernández tras el fútbol: Es el chofer de sus hijos y comenzará un Master en universidad hispana

07 oct. 2024 - 01:02 hrs.

¿Qué pasó?

En 2023, Matías Fernández, histórico jugador formado en Colo Colo y que brilló en clubes extranjeros y en la Selección Chilena, tuvo una emotiva jornada de despedida del fútbol profesional en el Estadio Monumental.

Actualmente, retirado de la actividad profesional, se sinceró sobre cómo es su relación con sus cuatro hijos viviendo en la localidad de Los Nogales y un proyecto académico que está próximo a comenzar .

¿Qué dijo Matías?

Quien fuera elegido como el Mejor Jugador de América en 2006 contó en diálogo con Las Últimas Noticias que se encuentra en el rol de un papá que comparte mucho con sus hijos, acompañándolos a sus actividades.

“Después de dejar el fútbol, me convertí en papá a tiempo completo. Soy el ‘Uber’ de mis hijos, porque los llevo al colegio, sus actividades deportivas y, a la más grande, a las fiestas. También le cambio los pañales a Adán (de 2 años) y le preparo la papa...soy muy feliz”, contó.

Emprendimiento

Asimismo, Matías comentó sobre el emprendimiento familiar ligado al deporte y afirmó que “formamos ‘Mati14 Ltda’ y en dos complejos, uno en Quilpué y otro acá en Los Nogales, hacemos clases personalizadas y clínicas deportivas a niños entre 6 y 16 años”.

“Tenemos una línea de ropa y accesorios deportivos que vendemos, pero que también regalamos. No estoy en esto para ganar plata, sino que para sentir que ayudo”, complementó.

Futuro académico

Otro de los temas que abordó Fernández es acerca de su futuro académico. Hace poco aprobó su examen final para ser entrenador y solo falta que le entreguen el título y es por eso que va por más logros.

“Por el momento veo de lejos la posibilidad de dirigir a un equipo. Por ahora comenzaré a hacer on line un Master en Coaching Deportivo y Psicología de Alto Rendimiento en una universidad española”, dijo.

Añadió que “ahora que iré a Europa pasaré a Lisboa porque hay una posibilidad de hacer un convenio con Sporting para poder mandar becados a niños chilenos a ese club en que jugué”.

“Me han ofrecido trabajar en empresas de representantes, pero he dicho que no. Y antes de pensar en dirigir a un equipo profesional, me gustaría probarme como entrenador en alguna universidad”, cerró.

