"Me emocionaron mucho, de verdad": Mariana Derderián volvió a redes sociales tras la muerte de su hijo de 6 años

06 oct. 2024 - 17:51 hrs.

La actriz nacional, Mariana Derderián, entregó sus primeras palabras tras el trágico episodio que vivió el pasado 8 de mayo, cuando perdió a su hijo de 6 años producto de un incendio que se originó en su domicilio.

Anteriormente, la también locutora de radio compartió con un grupo de actores en la preparación de una presentación. En dicha oportunidad, la actriz Elisa Zulueta compartió una foto. Sin embargo, Mariana no entregó ninguna declaración en dicha oportunidad.

Este domingo 6 de octubre, a través de su cuenta de Instagram, Derderián sí dio sus primeras palabras tras la dolorosa pérdida de su hijo.

El primer mensaje de Mariana Derderián

Mediante un video que grabó la intérprete, comenzó diciendo: "Espero que estén muy bien, pasaba a agradecer, a dar tantas gracias por el cariño que me han dado, por todo el apoyo, fuerzas, energías que he recibido, en la calle, acá con ustedes. De a poquito iré volviendo, para mí esto es un espacio común que me gusta, porque me gusta estar en contacto con la gente, yo creo que eso se nota".

"Me gusta comunicar, aquí -Instagram- es un lugar donde yo siento que puedo esas cosas también. Me emocionaron mucho, de verdad que me emociona el cariño, el apoyo, la empatía", agregó.

Por último, la actriz nacional recalcó que "encuentro que tuve demasiada suerte de recibir toda la energía y solo decirles que yo siento, que hay tantos aprendizajes que quizás vayamos compartiendo, pero uno siempre tiene que tratar de dar su mejor versión aunque la vida te dé lo peor, así que elegiremos el camino de la luz y seguimos en contacto".

Mira el video que compartió Mariana Derderián

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariana Derderian (@mariana.derderian)

Todo sobre Mariana Derderián