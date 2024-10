"Es lo menos que podía hacer": Actriz Sarah Paulson reveló el regalo que le hizo Pedro Pascal tras años de amistad

06 oct. 2024 - 12:15 hrs.

El actor chileno, Pedro Pascal, y la actriz estadounidense, Sarah Paulson, mantienen una larga amistad. De hecho, ambos se conocieron cuando el nacional aún no lograba alcanzar la fama que tiene hoy.

En una entrevista con la revista Esquire, Paulson contó que conoció al chileno cuando estuvo inscrito en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, en 1993. Además, la intérprete de "American Horror Story" ayudó a Pascal económicamente en más de una ocasión.

Hoy en día, el intérprete criollo es uno de los más reconocidos a nivel internacional, debido, en gran parte, a su participación en "The Last of Us" y "The Mandalorian".

"Es lo menos que podía hacer"

Sarah Paulson estuvo de invitada en el programa "Watch What Happens Live!", instancia en que aprovechó de responder algunas preguntas de los fanáticos.

El conductor del espacio, Andy Cohen, le leyó una pregunta del público que se relacionaba con el chileno. "¿Desde que conoces a Pedro Pascal, desde sus primeros días como actor, cómo le ha cambiado la fama, de qué manera? ¿Sigue siendo el mismo tipo?", le consultó a la actriz.

"Sigue siendo el mismo tipo, esa es la verdad, solo ha cambiado su habilidad para comprarme un bolso", respondió Paulson provocando la risa de los asistentes. "Me acaba de comprar un bolso", volvió a decir.

Andy Cohen le preguntó a la actriz qué tipo de bolso era, a lo que Sarah Paulson respondió: "Es un bolso muy bonito de Liberty en Londres, cuando estaba de visita y él estaba como '¿qué quieres?', y yo 'ese bolso' y el 'ok, aquí tienes', y me dio el bolso".

"Es lo menos que podía hacer", volvió a decir la actriz, provocando la risa de todos los presentes en el programa.

