"Me lo he llorado todo": Periodista Lorena Miki se encontró con el huracán Milton en medio de sus vacaciones en Miami

La periodista Lorena Miki está viviendo horas de terror en Miami, Estados Unidos. Y es que la reportera, que viajó de vacaciones con el objetivo de descansar, se topó directamente con el huracán Milton, que llegará en horas de la noche de este miércoles 9 de octubre, al estado de Florida.

Lorena Miki en medio del huracán

Mediante sus redes sociales, la comunicadora realizó una sentida publicación en la que lamentó esta situación que le tocó vivir, que se contrapone al relajo que andaba buscando. "Ya me lo he llorado todo, ya no me quedan lágrimas", reconoció.

Luego agregó que, "me tomé un par de semanas de vacaciones porque quería estar tranquila, necesitaba relajarme, estar feliz, desconectarme del mundo. Y ahora no me puedo devolver a Chile, hasta una semana más, porque está el huracán".

"Estoy sola. He gastado una cantidad de plata... que ya no tengo plata", lamentó en el video, en el que aseguró que se encuentra "encerrada" en una localidad al lado de Tampa, que es justamente la ciudad en donde se espera que azote con más fuerza Milton.

De hecho, durante las últimas horas, desde Tampa, se ha producido un éxodo de vecinos luego que la alcaldesa señalara que quienes se queden en la ciudad, "van a morir", debido a la fuerza que tendrá Milton cuando llegue.

"Pensé en adelantar mi vuelo, pero fue imposible. Un trayecto que debería tomar una hora, te está tomando alrededor de seis horas. Moverse por la ciudad es imposible", expresó Lorena Miki a un matinal de CHV, aseverando que se encuentra asustada.

