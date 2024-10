Exchico reality ayudará a madre chilena a repatriar cuerpo de su hijo fallecido en Australia: "Es algo que me nace"

10 oct. 2024 - 11:25 hrs.

Natalia Pozo, una abogada antofagastina, y su hijo de 18 años, Eloy Railef Pozo, dejaron Chile en febrero pasado para establecerse en Sídney, Australia, con el objetivo de que ambos estudiaran inglés. Sin embargo, a principios de agosto, sus sueños se vieron abruptamente truncados.

El joven de 18 años salió a dar un paseo en bicicleta, pero nunca regresó. Tras horas de angustia, la policía notificó a Natalia que su hijo fue encontrado fallecido en un parque. Desde entonces, la mujer ha vivido una verdadera pesadilla.

Hasta la fecha, Natalia desconoce qué le ocurrió a Eloy, ya que en su acta de defunción "no hay causa ni hora de muerte". Por el momento, debe esperar los resultados de la investigación, la cual podría prolongarse por meses. Lamentablemente, su visa vence el próximo 13 de octubre, lo que añade mayor incertidumbre a la difícil situación.

El apoyo del exchico reality Jorge Olivares

Jorge Olivares, recordado participante del reality "Protagonistas de la fama", decidió brindarle ayuda a Natalia. No es primera vez que tiene un gesto así, anteriormente apoyó a las familias de otros dos chilenos fallecidos en el extranjero.

Olivares, quien vive hace nueve años en el condado de Wyoming, Estados Unidos, indicó a LUN que "es algo que me nace (…) Cuando me muera, no me gustaría que mi familia no tuviera dinero para repatriar mis restos".

El empresario pagará el pasaje regreso a Chile de la madre de Eloy, para que pueda repatriar su cuerpo. Además, costeará un abogado que la ayude a extender su visa. "Para que pueda esperar tranquila el término de la investigación", acotó.

Cabe destacar, que Natalia pidió ayuda al Consulado de Chile en Sídney, pero aseguró no haber recibido las respuestas que esperaba. Incluso denunció haber sido agredida verbal y psicológicamente por uno de los funcionarios.

