"No hay causa ni hora de muerte": Chileno salió a pasear y fue encontrado sin vida en parque de Australia

10 oct. 2024 - 09:40 hrs.

La tarde del 4 de agosto, Eloy Railef Pozo salió del departamento que comparte con su madre en Australia a dar un paseo en bicicleta. Preocupada porque su hijo aún no regresaba, Natalia Pozo llamó a la policía, enterándose de que el joven de 18 años fue encontrado sin vida en un parque.

En su acta de defunción no está indicada "ni la causa ni hora de muerte", solo su nombre. Según le informaron las autoridades australianas a la mujer oriunda de Antofagasta, la investigación demorará seis meses y ya han transcurrido dos.

A pesar del avance de las diligencias, el mayor problema que enfrenta es que el 13 de octubre caduca la visa que le permite estar legalmente en territorio oceánico. Por lo tanto, necesita una extensión del permiso para seguir de cerca a las tareas investigativas y ayuda para repatriar a su primogénito.

"Soy madre soltera, siempre hemos sido él y yo"

Natalia y Eloy llegaron Australia en febrero de este año, después de que él egresara de la enseñanza media. Antes del fatídico episodio, ambos desempeñaban labores de aseo en un hotel, al mismo tiempo que estudiaban inglés.

Según declaró la mujer a LUN, los planes eran extender la estadía si todo iba bien. No obstante, la muerte de ser querido la tiene destruida: "No me da para trabajar. No quiero hacer nada, comer ni ducharme", declaró al citado medio.

Al contrario de las autoridades chilenas en Australia —recientemente, Natalia denunció malos tratos por parte de Sebastián Canales, el cónsul de Chile en Sídney, cuando solicitó ayuda para repatriar a Eloy; lo que motivó el inicio de un sumario interno por parte del Consulado—, aseguró que los organismos locales le han brindado ayuda.

"Sigo viviendo en el departamento que arrendamos juntos (con Eloy). Tal vez debería irme a una pieza, pero no puedo. Prefiero vivir en la fantasía de que en cualquier momento él va a abrir la puerta. Soy madre soltera, siempre hemos sido él y yo", concluyó.

El apoyo de la comunidad chilena

Tal como lo hizo en otros casos, protagonizados por chilenos fallecidos en el extranjero, el exchico reality que triunfa con su empresa en Estados Unidos, Jorge Olivares, anunció que ayudará a Natalia a costear un abogado para extender su visa en Australia y también le pagará el pasaje de regreso a Chile para repatriar los restos de Eloy.

La otrora figura televisiva, Tatiana Merino, hoy radicada en Sídney, organizó una campaña de recaudación de fondos, además de una completada que reunió 3.600 dólares (unos 3,3 millones de pesos chilenos, según el cambio actual) para la afectada.