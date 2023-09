Jorge Olivares, exchico reality, pagará repatriación del cuerpo de mucama chilena asesinada en Estados Unidos

20 sept. 2023 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 7 de septiembre, el cuerpo de Natalia Manríquez, de 35 años, fue encontrado sin vida en una de las habitaciones del hotel en el que se encontraba trabajando como mucama, en el estado de Iowa, Estados Unidos.

Tras conocerse esta tragedia, un exchico reality ofreció su ayuda económica para lograr la repatriación de la mujer, quien trabajaba en un hotel.

Exchico reality

Quien ofreció esta ayuda (trámite que en Estados Unidos tiene un costo aproximado de 10 mil dólares) es Jorge Olivares, recordado como integrante del reality “Protagonistas de la fama”, quien lleva radicado 8 años en ese país.

En diálogo con Las Últimas Noticias, contó qué lo llevó a realizar este gesto fue que “me conmueve que una mujer tenga que dejar a su hijo, a su familia, ser inmigrante y llegar a otro país donde no conoce a nadie. Trabajar en un hotel y ser asesinada por un psicópata me parece extremadamente fuerte”.

La repatriación

Jorge detalló que el trámite de repatriación del cuerpo de Natalia “hasta el momento está stand by, porque la mamá quiere viajar para ver el cuerpo, algo que merece porque es su hija. Ya tenemos los valores y hay que confirmar con la aerolínea”.

Añadió que “después el cuerpo tiene que llegar a Chile. Yo me comuniqué con una funeraria que nos va a dar el servicio de sacar el cuerpo del aeropuerto con la seremi de Salud para después hacer un velatorio”.

El crimen

La mujer, oriunda de la comuna de La Granja, había llegado hasta el país norteamericano con el fin de encontrar un trabajo que le permitiera una mejor calidad de vida para su hijo y su madre.

El principal sospechoso del crimen de Natalia y único detenido por el caso es Jesse Smith, de 49 años, quien es el segundo hombre más buscado en Estados Unidos por delitos sexuales y quien estuvo prófugo de la justicia.

Las cámaras de seguridad del hotel muestran que Natalia ingresó a una habitación, de la cual nunca más salió. Minutos más tarde, en el mismo registro, se ve la presencia del hombre, quien fue detenido el 14 de septiembre como principal sospechoso del crimen.

