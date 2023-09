Dueño del socavón de Viña del Mar: "No es la obra de la urbanización que falló, tiene que ver con la inmobiliaria"

20 sept. 2023 - 21:31 hrs.

¿Qué pasó?

Ha pasado casi un mes del socavón del edificio Kandinsky en Viña del Mar y más de una semana desde el segundo evento, el que dejó a otros tres edificios al borde del precipicio.

Y aunque los residentes de los departamentos esperaban certezas post Fiestas Patrias, se encontraron con todo lo contrario.

Consecuencias del socavón

Cosas que van desde refrigeradores y muebles hasta los uniformes del colegio para los niños. Todo quedó dentro de los departamentos.

No saben si vale la pena seguir insistiendo con ingresar. Si serán días, meses o años los que tomará reparar este gigantesco problema.

La alcaldesa

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, explicó que “el día 11 de septiembre pedí a la Dirección de Obras este informe, pero no tenemos respuesta y por eso hemos insistido en que se genere la declaración de la inhabitabilidad, para poder dar certeza y certidumbre a la comunidad y poder cuidar de ella”.

Dueño del socavón

Sergio Ramírez, el exdueño de la inmobiliaria Reñaca Norte que urbanizó la zona, dio una entrevista a El Mercurio, donde contó que la empresa que lideró es víctima.

"No es la obra de la urbanización que falló. No. No tiene que ver con (la inmobiliaria) Reñaca Norte, esta es una víctima", contó el empresario.

Añadió que “todos tienen como estrategia hablar de las dunas y como si eso fuera algo único, cuando en todo el mundo por siglos se ha hecho lo mismo (... ) Pero el agua destruye cualquier cosa, y a las dunas más rápido porque se licua".

Por el momento, los dueños y residentes de los departamentos afectados solo esperan que se agilice el proceso. Sostendrán reuniones con las autoridades y en ellas esperan recibir las respuestas que buscan.