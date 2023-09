"Es un horror lo que estoy viviendo": El desesperado llamado de la madre de mucama chilena asesinada en Estados Unidos

20 sept. 2023 - 12:05 hrs.

Una profunda incertidumbre está viviendo la familia de Natalia Manríquez Sepúlveda, la chilena que trabajaba como mucama en un hotel en Estados Unidos y que fue asesinada a principios de la segunda semana de septiembre.

En conversación con el matinal "Mucho Gusto", su madre, Laura Sepúlveda, se refirió al duro momento que está atravesando, entregando detalles de cómo fue la última conversación que tuvo con su hija antes que fuera asesinada.

La mujer también comentó que, por ahora, no ha recibido ningún mensaje de Cancillería y que realizará el trámite para obtener la visa y viajar a suelo norteamericano para repatriarla. Sin embargo, para llegar a Estados Unidos necesita cerca de $10 millones, monto que actualmente no tiene.

"Es un horror lo que estoy viviendo"

Laura aseguró que el dinero que requiere para el viaje "es un costo muy alto, porque somos familia vulnerable. Natalia se fue a Estados Unidos para ayudarme y me dejó a su hijo".

"Es un horror lo que estoy viviendo. A mi hija la asesinaron el sábado 9 de septiembre. El último día que me comuniqué con ella fue el viernes 8", le comentó al periodista de "Mucho Gusto", Danilo Villegas.

"Una persona en el hotel la acosaba"

En ese último diálogo, su primogénita le comunicó que "había una persona en el hotel que la acosaba. Yo le decía 'cuídate, por favor. Cualquier cosa habla con tu jefa, ella te puede ayudar'. El hombre le decía puras cosas, 'que estái linda, que estái rica', cosas que no puedo decirles a ustedes, pero se lo pueden imaginar".

Eso sí, desconoce si ese presunto acosador era Jesse Smith, el sujeto de 49 años que, según cámaras de seguridad del hotel, fue la última persona en ingresar a la habitación donde la chilena fue encontrada sin vida.

Actualmente, él es el principal sospechoso debido a sus antecedentes delictuales: antes de ser detenido —el 14 de septiembre— permanecía prófugo de la justicia, siendo intensamente buscado por agresiones sexuales cometidas en el estado de Colorado.

"Él ahora es un sospechoso, todavía no tenemos claro. Yo realmente no sé nada (...) lo único que quiero es irme a buscar a mi hija, ya no aguanto más esta espera. Casi no duermo, casi no como... para mí es muy terrible lo que me está pasando como madre", confesó Laura.

"Pido que me ayuden para traer a mi hija"

Consultada sobre si el Gobierno la ha contactado para ofrecerle ayuda en su caso, la mujer sostuvo que nada ha ocurrido, por el momento: "Por eso le pido (a las autoridades) que me ayuden para poder traer a mi hija".

La entrevista con el matinal se desarrolló en las cercanías del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad en la que Sepúlveda iba a ser asistida para obtener la visa que se exige para viajar a Estados Unidos. Previamente, ella consultó en la secretaría de Estado si había una ayuda económica para que ella pudiera traer el cuerpo de su familiar, consiguiendo una negativa como respuesta.

Con respecto al hotel en el que trabajaba Natalia, tampoco la han contactado: "A mí me gustaría que, por último, me dijeran qué pasó. Quiero saber todo, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no me gustaría que le pasara a otros".

"Hay tantas personas que se van a trabajar a Estados Unidos, buscando una mejor vida... ¿Cómo pueden pasar estas cosas, en un país tan grande? ¿Por qué hay gente tan mala? Eso no entiendo", lamentó Sepúlveda.

Por último, expresó que "mi nieto está destrozado. Si él no me ve mal, él no anda mal; por eso me hago la fuerte. Después, cuando me baja la pena, me voy para mi pieza y lloro, grito. Le pido a Dios que me dé mucha fortaleza, como la que me está dando, porque si no, mi niño se va a decaer, y si decae, yo no sé...".

