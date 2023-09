Mucama chilena fue asesinada en hotel de Estados Unidos: Agresor sexual que estuvo prófugo es el principal sospechoso

20 sept. 2023 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

Natalia Manríquez Sepúlveda, una chilena de 35 años que trabajaba como mucama en el estado de Iowa, Estados Unidos, fue asesinada en el hotel donde se desempeñaba.

El pasado 7 de septiembre, a las 03:10 de la madrugada, el cuerpo de Natalia fue encontrado sin vida en una de las habitaciones del hotel.

La mujer, oriunda de la comuna de La Granja, había llegado hasta el país norteamericano con el fin de encontrar un trabajo que le permitiera una mejor calidad de vida para su hijo y su madre.

Natalia Manríquez Sepúlveda, mucama chilena asesinada en Estados Unidos. (Captura)

Conocido agresor es el principal sospechoso

El principal sospechoso del crimen de Natalia y único detenido por el caso es Jesse Smith, de 49 años, quien es el segundo hombre más buscado en Estados Unidos por delitos sexuales y quien estuvo prófugo de la justicia.

Las cámaras de seguridad del hotel muestran que Natalia ingresó a una habitación, de la cual nunca más salió. Minutos más tarde, en el mismo registro, se ve la presencia del hombre, quien fue detenido el 14 de septiembre como principal sospechoso del crimen.

Laura Sepúlveda, la madre de Natalia, reveló que en la última conversación que tuvo con su hija, ella le contó que en el hotel había un huésped que la estaba acosando.

"Ella quería bienestar para mí y mi nieto"

En conversación con Meganoticias Amanece, la madre de Natalia también señaló que su hija se había ido a trabajar a Estados Unidos para darle una mejor calidad de vida a ella y a su hijo, quien quedó en Chile al cuidado de su abuela.

"Ella se fue solita a trabajar, dejándome su hijo para que yo lo educara y no trabajara más, porque yo tengo muchas enfermedades, entonces ella dijo 'ahora me toca a mí, mamita'. Ella quería bienestar para mí y mi nieto. Ella siempre fue luchadora como yo lo he sido también", añadió Laura.

Actualmente, la familia de Natalia está luchando para poder repatriar el cuerpo de la joven madre.

"Yo le pido al Gobierno que por favor me den una respuesta en el consulado, porque mi corazón ya no da más. Quiero traerla y velarla en mi casa y darle una sepultura digna a mi hija", finalizó su madre.

