Condonación del CAE: Ministro Marcel aclara que el Gobierno podría entregar una propuesta en septiembre

15 may. 2024 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este miércoles al proyecto de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) comprometido por el Presidente Gabriel Boric durante su campaña electoral.

"Hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre"

En conversación con Radio Duna, el jefe de la billetera fiscal señaló que "hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre", por lo que ese sería el "horizonte" con que trabaja el Gobierno.

Todo sobre CAE

Cabe destacar que esta es la primera vez en meses que el titular de la cartera se refiere a la iniciativa.

Aton

"Fast Track" legislativo

Pero el secretario de Estado también abordó los proyectos que en la actualidad empuja el Ejecutivo, especialmente el "fast track" legislativo.

En esa línea, el ministro indicó que en las medidas que actualmente se discuten no se encuentra la del impuesto a la renta, por ser un tema al que "el Ejecutivo se comprometió para generar este proyecto".

Asimismo, Marcel indicó que "no significa que se renuncie (al proyecto). Pero no lo incluimos en el 'fast track', porque nos parece que las aproximaciones políticas a este tema no dan para pedirle al Congreso que lo apruebe de aquí a septiembre".

"Vamos a ingresar ese proyecto una vez que estemos un poco más avanzados en cumplimiento tributario", agregó.