"Les presento oficialmente a Luke William": Xephora Alvarado comparte emotivo video a tres meses de convertirse en madre

14 oct. 2024 - 12:58 hrs.

A comienzos de julio, la familia de la reconocida celebridad chilena Anita Alvarado creció. Su hija Xephora, quien reside en Australia, se convirtió en madre por primera vez, dando la bienvenida a un niño a quien llamó Luke.

Recordemos que la joven de 21 años dejó Chile en abril de 2022 para establecerse en el país oceánico, donde también viven dos de sus hermanos, Felipe y Angie Alvarado. Junto a la exchica reality fundaron su propio emprendimiento.

"Les presento oficialmente a Luke William"

Durante este fin de semana, Xephora compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta personal de Instagram, donde adjuntó registros inéditos de su bebé y expresó sus sentimientos sobre cómo ha vivido los primeros meses de maternidad.

"Hoy les presento oficialmente a Luke William, el bebé que vino a transformar mi vida por completo. Desde que llegó, no ha hecho más que llenarla de amor y felicidad. Es difícil poner en palabras el amor tan profundo que siento por él, y cada día crece más", partió escribiendo.

En la misma línea, manifestó que "a veces siento que mi corazón va a explotar cuando me mira con esos ojitos llenos de luz y me regala una sonrisa. Es el bebé más tranquilo que he conocido, y quizás sea porque mi experiencia ha sido increíblemente hermosa, rodeada de mucho amor y apoyo. A veces es mi osito y otras un koala, pero también un viejo chico".

En el video, Xephora mostró los primeros momentos de la vida de su hijo en el hospital y, a diferencia de otras ocasiones, reveló por completo el rostro de Luke. Además, incluyó tiernos videos del pequeño compartiendo con su padre y sus queridos tíos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de x?????? ???????? (@xephoraaa)

Todo sobre Famosos chilenos