La Oreja de Van Gogh anuncia que su vocalista Leire deja la banda tras 17 años: ¿Regresa Amaia Montero?

14 oct. 2024 - 15:37 hrs.

El grupo musical español La Oreja de Van Gogh anunció durante la mañana de este 14 de octubre una importante noticia sobre la composición de sus artistas, que a muchos trajo recuerdos de algo que ocurrió en el lejano 2008.

Esto porque anunciaron que tras 17 años, Leire, la segunda vocalista que llegó tras la salida de Amaia Montero, decidió irse de la agrupación. A través de su Instagram, los españoles subieron un comunicado de prensa entregando detalles de esta decisión.

Leire deja La Oreja de Van Gogh

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", señalaron en el primer párrafo del escrito.

Agregaron que "la decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada".

¿Vuelve Amaia Montero?

Tras esta declaración, que para muchos fans no fue muy sorpresiva, las dudas comenzaron a sonar en torno a un eventual regreso de Amaia Montero a la agrupación. Una consulta que siempre estuvo allí, durante todos los años de Leire en la banda, pero que durante este 2024 tomó más fuerza, luego que la rubia artista interpretara "Rosas" hace algunos meses en un concierto de Karol G.

La prensa española consultó si lo anterior se debe a un posible regreso de ella a la banda a las horas de haber cantado dicho tema, algo que ella descartó... pero no del todo. "No, no voy a volver. De momento, no", expresó en julio de 2024. ¿Será este el momento de su vuelta? Solo lo sabremos con el paso del tiempo.