Steffi defendió a DJ Méndez tras acusaciones de su hermana menor, Issis: "Que ninguna mentira te entierre"

Steffi Méndez también alzó la voz frente al drama que está viviendo su familia, concretamente, su padre, Leo "DJ" Méndez, con una de sus hijas menores, Issis, quien evidenció que existe distancia entre ellos, en un video a través de redes sociales.

Para entender este drama, hay que recordar que Leo tuvo tres hijos en Suecia con Ninoska Espinoza: Steffi, Leo y Eva. Luego, años más tarde, en Chile, nacieron sus otros hijos: Esai (con Marcela Duque) e Issis y María Fernanda, cuya madre es Katalina Hormazabal.

Pues bien, Issis reveló que con sus hermanos mayores, que viven todos en Suecia, no tiene una relación y todo parece indicar que se debe a un problema que existió entre las partes, el cual, no quiso especificar al momento de subir el Tiktok.

La defensa de Steffi a su padre

Ante los cuestionamientos que comenzó a recibir DJ Méndez por la lejanía que tiene con su hija menor, quien salió a defenderlo inmediatamente fue Steffi, a través de su cuenta de Instagram donde subió dos historias con diferentes mensajes.

En el primer registro, Steffi redactó, luego de unas risas en mayúscula, "no me interesa, pero sí me interesa", junto a una cara de un payaso. Un mensaje algo críptico que no se entiende demasiado, no obstante, algunos minutos después, posteó otro con mayor claridad.

Sobre una foto en la que aparece en una sesión de fotos junto a su padre, Steffi escribió, "tarde o temprano se sabrá la verdad. Siempre te defenderé, incluso cuando ya no estés aquí. Solo yo sé todo lo que has hecho por la familia, que nadie o ninguna mentira te entierre de esta manera. Te recontra amamos".

