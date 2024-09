"Mi dolor es más grande": El mensaje de DJ Méndez luego que su hija Issis revelara quiebre en la familia

05 sept. 2024 - 12:38 hrs.

Un verdadero quiebre es el que se vive en la familia de DJ Méndez. El músico, que es padre de varios hijos con diferentes mujeres, perdió la comunicación con Issis, una de sus retoñas menores, que lo comentó abiertamente en sus redes sociales.

En un video, Issis, quien se dedica a crear contenido para TikTok, subió un clip en el que se lee la frase, "Pero si es tu papá, ¿cómo no vas a poder arreglar las cosas?", acompañada por la canción "Duvet" de Bôa, destacando la línea "And you don't seem to understand" (y parece que no entiendes).

Quiebre en la familia Méndez

Los internautas se sorprendieron, primero porque no sabían que ella es una de las hijas de DJ Méndez, y segundo, por el drama que se vive en la interna de los Méndez. Mientras unos apoyaron que declarara sus sentimientos abiertamente, otros la cuestionaron por hacerlo público.

Sin ir más lejos, a uno de estos últimos comentarios, en donde la acusaron de querer buscar pantalla, Issis contestó que "no estoy ni ahí con la pantalla. Nunca me ha interesado, créeme, no quiero quedar igual que todos ellos. Así que si no sabes, callada".

La reacción de DJ Méndez

Quien reaccionó ante este video, de una forma triste, fue DJ Méndez, quien ocupó su cuenta de Instagram subiendo una sentida historia. En esta, redactó: "Mi dolor es más grande que el amor que he entregado en mi vida entera".

Adjuntó además un emoji de un corazón partido y la canción "Sunrise on Lake Pontchartrain", del cantante Alexander Desplat. Si bien no hizo referencia a su hija menor, el registro fue justamente subido posterior a que se hicieran virales las declaraciones de ella.

Historia de DJ Méndez

