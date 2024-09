"No te pongas nada en esa carita": Rosario Bravo responde cuestionamientos por someterse a tratamiento facial

05 sept. 2024 - 12:29 hrs.

Rosario Bravo, quien es enfermera de profesión, se ha vuelto una influencer popular en las redes sociales de TikTok e Instagram, donde suma miles de seguidores gracias a que comparte recomendaciones y habla de su vida cotidiana, laboral y familiar.

Además, junto a Daniel "Huevo" Fuenzalida tienen un pódcast en el que hablan de diversos temas, ganando aún más popularidad, lo que se ve reflejado en su canal de YouTube, sumando más de 117 mil suscriptores.

Acostumbrada a compartir parte de su vida y ser cercana con sus seguidores, Rosario Bravo subió un video en Instagram donde relató su experiencia al someterse a un tratamiento de inyección de vitaminas en la cara.

"Estoy rojita, me siento hinchada en la carita. Es mi segunda sesión, todos me han dicho que estoy con la cara espectacular. Dicen que se nota, bueno, cuando me vean sin manchitas rojas por los pinchazos se van a dar cuenta", relató la influencer tras asistir a un centro de estética.

Asimismo, Bravo escribió en la descripción del video que "¡mi cara yo la cuido como hueso santo! Mi skincare es sagrado hace muchos años. Me gusta verme natural siempre. Me rehúso a inyectarme bótox, ¡pero nutrición en mi piel sí!"

Sobre el tratamiento que se realizó, la influencer relató que "la Dra. Bárbara Cortes me puso RevitaHa de Flamamed hace 3 meses, ¡es una nutrición profunda de vitaminas para una piel brillante y joven! No cambia facciones ni gestos, solo nutre. Lo aplicaron con micro pinchazos superficiales con un lápiz para que se absorba el producto y ya. ¡No me dolió nada!"

"No es necesario a tu edad"

Sin embargo, algunos seguidores de la influencer cuestionaron que se haya sometido al procedimiento facial. "¡Tan joven! ¡Aunque sea vitamina, no es necesario a tu edad!", escribió una usuaria, a lo que la propia Bravo le respondió y expresó que: "Tengo 34, el momento es ahora".

En tanto, otra persona le comentó "¡muy bien!, no te pongas nada en esa carita, porque terminan pareciéndose todas entre sí. ¡Hermosita!", la respuesta de la influencer tampoco se hizo esperar y recalcó que eran "solo vitaminas".

