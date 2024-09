"Los amo familia, gracias": Leo Méndez Jr celebró su cumpleaños 27 y dejó mensaje en redes sociales

05 sept. 2024 - 11:29 hrs.

El miércoles de ayer, Leo Méndez "Jr" celebró su cumpleaños número 27 en la ciudad de Estocolmo, Suecia, país donde reside actualmente.

Cabe señalar que la celebración se dio en medio de las declaraciones que emitió su hermana menor, Issis Méndez, quien señaló en sus redes sociales que está distanciada de parte de su familia. De hecho, Issis subió un video en TikTok que incluía la frase: "Pero si es tu papá, ¿cómo no vas a poder arreglar las cosas?"

Además del video, otra de las cosas que llamó la atención es que la tiktoker incluyó la canción "Duvet" de Bôa, destacando la línea "And you don't seem to understand" (y parece que no entiendes).

A pesar del quiebre familiar, la hermana mayor de los Méndez, Stephanie "Steffy" Méndez, compartió una historia de Instagram donde se ve parte de lo que fue la celebración cumpleañera de Leo Méndez "Jr".

En el video, se puede ver como el segundo hijo de Leo "DJ" Méndez abre la puerta de su hogar, momento en que, de sorpresa, es recibido por parte de su familia.

"Ayer estuvo de cumpleaños mi panita de la life, Leo hermano, ¡llegaste justo a tiempo a casa para celebrarte como siempre! ¡Por muchos cumpleaños juntos! Te amamos", escribió "Steffy" en la historia, la que Leo compartió y puso: "Qué rica esta sensación. Por favor, Dios, haz que este tiempo perdure. Los amo familia, gracias".

Mira cómo fue recibido Leo Méndez "Jr" por su familia en su cumpleaños número 27

