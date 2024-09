Tenía 5 años cuando apareció en un reality familiar: ¿Quién es Issis Méndez, la hija de DJ Méndez?

04 sept. 2024 - 18:50 hrs.

A mediados de 2012 se estrenó el programa de telerrealidad "Los Méndez", que mostró la caótica vida personal del cantante chileno Leopoldo "DJ" Méndez. Mientras intentaba manejar su carrera musical y equilibraba su rol como padre de una numerosa familia.

Durante las últimas horas, una de las hijas del artista reveló que el popular clan ya no es tan unido como en ese entonces. Issis Méndez aseguró que "yo no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai".

Estas declaraciones surgieron luego de que la joven recibiera críticas por compartir un video en su cuenta de TikTok, con la frase "Pero si es tu papá, ¿cómo no vas a poder arreglar las cosas?". El post lo musicalizó con la canción "Duvet" de Bôa, destacando la línea "And you don't seem to understand" (y parece que no entiendes).

¿Quién es Issis Méndez?

Issis Méndez Hormazabal y es hija de Leo Méndez y Katalina Hormazabal. A sus 17 años destaca como creadora de contenido en plataformas como Instagram y TikTok, donde suma 28 y 66 mil seguidores, respectivamente.

La adolescente tiene una hermana menor, María Fernanda, y cuatro medios hermanos: Stephanie, Leo Jr., y Evita, hijos del cantante con Ninoska Espinoza, y Esai, el único hijo que su padre tuvo con Marcela Duque. Con este último mantiene un estrecho vínculo, pese a la distancia, ya que él vive en Suecia.

Consultada sobre si recordaba su paso por "Los Méndez", confesó en un post que "no sabía que era un reality, supe más grande que todo lo que se hacía en esa casa era público (…) no recuerdo mucho, me di cuenta después".

