"Miro con nostalgia hacia atrás": La sincera confesión de Mariel Aereboe tras divorciarse legalmente de Pedro Lladser

Durante 21 años, Mariel Aereboe y Pedro Lladser mantuvieron una relación que inició el extinto programa "Venga Conmigo" de Canal 13. La pareja tuvo dos hijas, pero en 2020 decidieron poner fin a su matrimonio.

Si bien la separación ocurrió hace ya casi cuatro años y la argentina estuvo emparejada con el fallecido fundador de Casaideas, Mauricio Russo, el divorcio legal de Lladser no se había dado hasta hace un par de días atrás.

"Miro con nostalgia hacia atrás"

"Hoy soy legalmente divorciada, pero a diferencia de muchos que estaría festejando, miro con nostalgia hacia atrás porque fueron años de felicidad", escribió Aereboe en una publicación en su cuenta de Instagram que acompañó con la canción "Dancing Queen" de ABBA.

"Estuve muy enamorada y gracias a aquello tengo dos hijas maravillosas. No fuimos la familia perfecta, pero yo pensaba que lo éramos. Siempre una es la última en enterarse, pero no me arrepiento de lo que di y construí", añadió en su sincera confesión.

La exmodelo televisiva continuó agradeciendo a Dios "porque a mi manera también fui feliz. Hoy cierro esa etapa, aquel hombre del que moría de amor ya no existe, se fue por un camino muy lejos del mío. Solo agradecerle porque me dio dos hijas maravillosas y los buenos tiempos".

"Ahora los años y más madura he descubierto que la vida es más linda (...) ha hecho aparecer personas mágicas, experiencias únicas y con muchas cosas por descubrir y seguir soñando", cerró.

