"Estoy demasiado feliz": Viviana Nunes se convertirá en abuela por primera vez

26 jul. 2024 - 09:14 hrs.

La recordada conductora de televisión chilena, Viviana Nunes, se convertirá dentro de los próximos meses en abuela, debido a que su hija mayor, Natalia Zerené, de actuales 35 años, se encuentra embarazada de su marido, Francis David.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Natalia explicó que junto a su marido, con quien se casó en noviembre del 2022 luego de tres años de relación, siempre tuvieron el anhelo de ser padres, pero se tomaron un tiempo para disfrutar primero como pareja.

Francis y Natalia

El embarazo de Natalia Zerené

"Queríamos tener la oportunidad de viajar juntos y hacer cosas que son más difíciles de realizar con hijos. Sentimos que era importante darnos un tiempo antes de embarcarnos en la aventura de la paternidad", narró Natalia, quien a la primera que le contó que sería madre fue a Viviana Nunes.

"Apenas supe no me pude aguantar y llamé inmediatamente a mi mamá por videollamada con el test de embarazo en la mano. Las dos explotamos de felicidad. Siempre la he hecho muy partícipe de este proceso y así seguirá siendo", aseguró.

Francis y Natalia

Natalia, quien de profesión es decoradora de interiores, aseguró que Viviana "ha soñado durante años con ser abuela y finalmente llegó ese momento. Desde el primer día me ha aconsejado y se ha mostrado muy cariñosa y protectora conmigo. Nos llevamos muy bien, somos muy amigas y ahora estamos compartiendo esta etapa tan especial juntas".

Viviana Nunes

Actualmente, Zerené ya tiene 14 semanas de embarazo. Las primeras 12 confesó que fueron difíciles, debido a las náuseas que sintió y el malestar general, que coincidió con un viaje que tenían a Indonesia con su marido. Afortunadamente, para el final de las vacaciones, ella se sintió mejor y pudo disfrutar de los paisajes y las playas asiáticas.

Viviana Nunes feliz de ser abuela

Quien también intervino en la entrevista fue Viviana Nunes, quien de entrada dijo, "estoy demasiado feliz. El embarazo de mi hija viene a completar esta etapa de mi vida", añadiendo además que cree estar lista para tener un nieto.

"Me siento en el momento justo para ser abuela porque unos años antes no hubiese tenido la paz para disfrutarlo como espero. Así que estoy feliz de recibir este regalo de Dios", sentenció la mujer, quien ya tiene 62 años.

