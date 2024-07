Viviendo en Francia junto a su marido: Así luce hoy Vanessa Aguilera, la recordada Claudita de "BKN"

26 jul. 2024 - 08:06 hrs.

"BKN" fue una de las primeras series juveniles que marcó una época en la televisión chilena. Fue tal su éxito que la llevó a tener hasta once temporadas, estando al aire desde el año 2004 al 2012 por las pantallas de Mega, manteniendo cautiva a la audiencia juvenil.

Los actores principales de la serie formaron parte de "BKN, la banda", un grupo de música que fue todo un suceso de ventas y que los llevó a realizar giras a lo largo de todo el país. Entre sus vocalistas, estaba la actriz Vanessa Aguilera, la tierna "Claudia" de la ficción.

Vanessa Aguilera en "BKN"

Claudia López era la única hija de Angelina (Lorena Prada). Tras salir de la serie, su personaje tiene un giro radical; pues murió tras sufrir un atropello por salvar a Seba (Javier Castillo). La joven, que en ese entonces entraba a la adultez, tomó esa decisión para dedicarse de forma profesional a su carrera de cantante. En 2012 se mudó a México sola, para buscar su oportunidad en el mercado musical azteca.

Su vida tras "BKN"

Vanessa Aguilera era menor de edad cuando interpretó a Claudia en "BKN". Nació el 31 de octubre de 1989, lo que significa que hoy ya tiene 34 años de edad. Es oriunda de la comuna de Temuco, ubicada en la región de La Araucanía.

Vanessa Aguilera en "Bravo Bravissimo"

Mientras grababa la serie, Vanessa se empezó a dedicar a la música. Antes ya había aparecido cantando en el espacio de TV, "Bravo bravissimo", emitido en el año 1999. También apareció en "Rojito" del programa "Rojo, fama contrafama" en 2005.

Constanza Piccoli y Vanessa Aguilera de "BKN"

¿Estaba escapando de "BKN"? En una entrevista que dio en 2020 fue enfática en señalar que su decisión no tuvo que ver con eso, sino que con el objetivo que tenía de convertirse en una cantante profesional. Un sueño que la llevó a mudarse a México, país en donde residió durante varios años.

"Chile es un mercado más pequeño, no sé si en la televisión, pero sí en lo musical. Se reducen las oportunidades. Chile sigue siendo mucho más pequeño para los cantantes. Aquí hay muchas más posibilidades de escenarios, sellos discográficos. Los músicos acá pueden vivir de la música", aseveró.

Vanessa Aguilera

En su vida personal, Vanessa Aguilera hizo noticia por mantener una relación amorosa desde 2019 con un español-francés llamado Manuel Virgilio González, a quien conoció en México. Se casaron en 2021 y se fueron a vivir a Francia.

Vanessa contó en una entrevista a LUN en 2020 que se acercó a él a través de su hermano mayor. “Lo conocía hace muchos años, pero llegó un día en que nos miramos, nos conocimos y empezó nuestra historia. Me tomé mi tiempo para confiar y amarlo, y él me conquistó. Me llega muy bien la frase ‘Para el amor no hay edad’”, aseguró, puesto que el hombre la supera en algunos años de edad.

Vanessa Aguilera y su marido

"Es la primera vez que me siento enamorada. Mi novio es un hombre increíble, muy bueno, nos entendemos muy bien como amigos y pareja. Entiende mucho mi trabajo con la música y mis tiempos. Con Manuel tenemos proyectos a futuro, es una relación que va muy en serio", admitió esa vez.

Fruto de la relación, Vanessa y su marido tuvieron una hija a principios de 2023 a quien llamaron Alma, y que ya tiene un año de vida. "Nos sentimos en felicidad y plenitud dándole la bienvenida al mundo a nuestra Alma. La bendición de amor infinito, más grande que la vida nos pudo regalar", escribió la cantante en su Instagram al momento del nacimiento de su hija.

Así luce hoy Vanessa Aguilera

