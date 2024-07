Enfrentó problemas de salud y le ensuciaron un vestido: Las complicaciones que sufrió Daniela Nicolás en Miss Universo

25 jul. 2024 - 21:10 hrs.

La ex Miss Chile Daniela Nicolás fue invitada al pódcast "Dale Color!" de Eugenia Lemos, donde habló sobre los problemas de salud que ha enfrentado este último tiempo, que la llevaron a tomar decisiones complejas.

En concreto, la periodista profundizó sobre su diagnóstico de cáncer de cuello uterino, el cual dio a conocer hace algunos meses. En su relato, Nicolás contó que su paso por el Miss Universo 2020 no fue fácil, ya que en el proceso enfrentó complicaciones médicas.

Daniela Nicolás en el pódcast "Dale Color!"

"Me habían puesto el Mirena, que es este dispositivo intrauterino, la cosa es que lo rechacé, pero nadie me creyó y supuestamente lo boté y tenía unos dolores horrorosos y me fui así al Miss Universo", recordó.

Tiempo después se daría cuenta de las consecuencias de este episodio: "Después de ir a urgencias varias veces, porque yo no podía más de los dolores, cacharon que en verdad el dispositivo nunca lo boté, me rompió el útero y terminó en la 'guata'. Me operaron el año pasado".

Daniela Nicolás en el Miss Universo/Instagram

Consultada sobre el trascendido de que le dañaron un vestido en el concurso de belleza, Daniela explicó que se ofreció a maquillar a una compañera y tras regresar a su camarín, a 10 minutos de presentarse, se llevó una desagradable sorpresa.

Daniela Nicolás en el Miss Universo/Instagram

"Veo el vestido arrugado entero, hecho bolsa, lleno de maquillajes, polvos encima, estaba sucio y ahí veo que tenía esta parte (cuello/pecho) rota (…) casi me muero, decepcionada más que nada, porque fue como ¡no es necesario! Pensé no he hecho nada malo, he sido buena onda, me he portado bien, no he peleado con ninguna, fue innecesario", relató.

Daniela Nicolás habla sobre el cáncer que padeció

Posteriormente, develó que "lograron sacarme todo el cáncer" y confesó que el proceso fue "agobiante de los nervios (…) Cuando es del cuello de útero, te sacan parte del cuello y si me sacaban mucho podía quedarme sin la posibilidad de tener hijos, y siempre he dicho que no sé si quiero".

No obstante, uno de los momentos más difíciles llegó cuando le preguntaron si quería ser madre a futuro, considerando cuánto podrían sacarle de su cuello uterino en la intervención médica. Fue entonces, que se enfrentó a un gran dilema.

"Digo 'no sé doctor, déjeme pensarlo', y llego a mi casa y lo pienso y digo, parece que sí quiero (ser mamá) y qué lata tener que pensarlo apurada, porque dependía de mi decisión, qué tanto me sacaban o qué tanto no (del cuello uterino). Fue pensar muchas cosas", aseveró.

Todo sobre Famosos chilenos