Esta es la carrera que estudia Florencia Araneda Vacarezza en Miami

Hace algunos días, Marcela Vacarezza a través de su cuenta de Instagram, subió un avance del próximo capítulo de "Tenemos que hablar", el video pódcast familiar que tienen en YouTube, el cual en esta oportunidad contó con la participación de Pamela Díaz.

Un momento que ha dado que hablar en el corto clip promocional que se encuentra en la mentada red social, corresponde a una respuesta que da Florencia Araneda a Pamela, a quien le reconoce que la carrera que se encuentra estudiando no piensa ejercerla.

¿Qué carrera estudia Florencia Araneda?

Meganoticias.cl se puso en contacto con Florencia Araneda, quien desde Miami, Estados Unidos, ciudad donde vive actualmente, reveló cuál es la carrera que se encuentra estudiando en la universidad y la especialización de su plan de estudios.

"Actualmente, estoy estudiando en Estados Unidos una carrera que se llama Business y Marketing Management", que en español quiere decir "Negocios y gestión de marketing", una carrera que en Chile podría asimilarse a la Ingeniería Comercial, en palabras de ella.

Una persona que egresa de Business, de acuerdo a la Business School Madrid, es alguien que se puede hacer cargo de "la gestión empresarial y todos los procesos a la hora de supervisar los aspectos de un negocio. Esto incluye el desarrollo e implementación de planes de producción, la supervisión de la gestión de recursos humanos y el desarrollo de los empleados".

El marketing management, en tanto, según la plataforma educacional Coursera, forma a estudiantes que una vez profesionales, "organizan y gestionan campañas de marketing para dar a conocer y generar demanda de productos y servicios. Esta amplia definición puede abarcar una gran variedad de actividades", que van desde el diseño de campañas a los análisis de tendencias de mercado.

La joven reconoció que el área que le gusta de su actual carrera es la de marketing, y es en esta especialidad en la que se ve ejerciendo a futuro. "No me veo sentada en una oficina viendo números en un computador", confesó.

Sin embargo, previo a su ingreso a la carrera sí barajó la posibilidad de que, ya profesional, trabajara en horarios de oficina. "En su minuto pensé que sí, porque se me hacía superfácil, pero que se me haga fácil toda esa área no significa que yo creo que me vaya a ser feliz el día de mañana", sentenció.

