"He estado a punto de morir varias veces": Pangal Andrade se sincera sobre su pasión por los deportes extremos

25 jul. 2024 - 11:40 hrs.

Pangal Andrade es conocido por su pasión por los deportes extremos. Sus habilidades lo llevaron a participar en realities de supervivencia y otros programas que incorporaban competencias físicas, tanto como participante como en otros roles.

Fuera de pantalla, el expololo de Kel Calderón ha representado a Chile en competencias internacionales importantes, destacándose como campeón mundial de rafting y subcampeón mundial de kayak.

Pangal Andrade/Instagram

Sin embargo, su estilo de vida lo ha puesto en riesgo en más de una oportunidad, ya que las lesiones no han faltado y según contó recientemente en el pódcast "Uno a Uno" de RojaBet, ha estado muy cerca de la muerte.

"He estado a punto de morir varias veces"

Luego de referirse a sus intenciones de convertirse en padre a futuro, el exchico reality afirmó que "no quiero ser papá a los 50" y reconoció que hay cosas que no podrá hacer con su eventual hijo.

Pangal Andrade/Instagram

"No me da. He hecho mier… mi cuerpo, lo he hecho mier… He estado sin comer semanas", aseveró. En ese momento, el entrevistador le consultó sobre lo más extremo que ha hecho y él contestó que "he estado a punto de morir hartas veces".

En este sentido, recordó una situación en particular: "En el río, una vez que estaba solo, me caí un hoyo gigante que daba vueltas, me fui hasta el fondo, subí y me tiraba de nuevo, ya no tenía aire".

"Cuando subí, como mi cuerpo cacho que me iba a ahogar, salí arriba a respirar y estaba todo bloqueado, no pude respirar. Mis últimas fuerzas fue salir a la orilla, caí al suelo y estaba bloqueado, de repente se abrió todo y me entró aire", relató.

Posteriormente, mencionó otro complejo momento, donde sufrió una grave lesión mientras practicaba speedfly, un deporte extremo que combina elementos del parapente y el paracaidismo: "Tengo una cicatriz, me saqué el femur".

"Nunca le dije nada a nadie": Don Omar se refiere por primera vez a su diagnóstico de cáncer "Lo quiero compartir con ustedes": Daniela Aránguiz muestra el regalo que la hizo emocionarse hasta las lágrimas ¿Cómo desactivar la Inteligencia Artificial de WhatsApp? Te puede interesar

"Apoye el pie y no lo podía apoyar, salte en un pie tres kilómetros, me arrastraba y saltaba en un pie, directo a la clínica. Mi hermano casi se muere, también se cortó el pie, le quedó colgando, ver eso es heavy", manifestó.

Finalmente, expresó su interés de volver a la TV de la mano de un programa de aventuras, "y mostrar el Chile extremo a todo el mundo, los últimos colonos, los trabajos más extremos, tengo ganas de hacer algo entretenido".

Todo sobre Famosos chilenos