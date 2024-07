Jean Philippe Cretton recordó dolorosa frase que le dijo una ex cuando terminó con él

25 jul. 2024 - 10:25 hrs.

Gran parte de la población ha atravesado, por lo menos, un quiebre amoroso. Una instancia que puede ser muy incómoda, sobre todo para quien recibe la noticia de que la relación se termina, ya que muchas veces se utilizan palabras que pueden ser inapropiadas.

Algo así fue lo que vivió recientemente el periodista y conductor de televisión, Jean Philippe Cretton, en una conversación que tuvo con la presentadora Yamila Reyna para el video pódcast que ella lidera, llamado "Haciendo Match".

Jean Philippe Cretton

Una dolorosa declaración

En el programa, la comediante y actriz trasandina realiza diferentes preguntas a los invitados como si de una conversación por Tinder se tratara, con el objetivo de conocer mejor a quienes se sientan frente a ella y así, decidir si hubo "match" o conexión entre ellos.

Una de las consultas que realizó Yamila a Jean Philippe tuvo que ver con alguno de los quiebres amorosos que ha tenido en su vida, y cómo fue la manera en que su entonces pareja le comunicó que el pololeo llegaba hasta ese momento.

Jean Philippe Cretton

"¿Qué es lo más fuerte que te han dicho para dejarte?”, le preguntó Yamila Reyna a Cretton, quien le contestó que una ex en una oportunidad, ella le dijo, luego de comunicarle el fin de la relación, que "no eres lo que necesito para mi vida".

Yamila Reyna

Yamila le contra preguntó a Jean Philippe si es que acaso llegó a pensar que ella era la mujer de su vida. Algo que el periodista evitó responder de forma directa, ya que le dijo, "o sea, es que en el momento que te dicen eso, ya no".

¿Nueva relación con una famosa?

En la misma línea amorosa, Yamila le consultó también a Jean Philippe si es que estaba abierto a tener una relación con una famosa, tal como ya lo hizo en el pasado, primero con Valeria Ortega, y ahora más reciente con Pamela Díaz.

Al respecto, contestó que "yo creo que no", aunque no fue enfático en rechazar una relación con alguna celebridad. Y es que Cretton hace pocos días defendió su pololeo con Pamela Díaz, asegurando que si estuvo con ella fue porque "me enamore perdidamente".

Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz

