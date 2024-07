Renato Valdivia contó cómo firmó el acuerdo con importante agente de talentos en EEUU: "Ha sido una locura"

24 jul. 2024 - 21:10 hrs.

Renato Valdivia Conserva, el hijo de Juan Carlos "Pollo" Valdivia y Claudia Conserva que estudió actuación, celebró hace algunos días un importante logro profesional que lo tiene cada vez más cerca de lanzar su carrera a nivel internacional.

Lo anterior porque el joven logró firmar un contrato con un reconocido agente de talentos y productor canadiense, Pierre Patrick, quien logró poner a sus representados en relevantes series tanto de Disney como de Netflix, reseña el sitio Shotout LA.

Renato y Pierre Patrick

¿Cómo llegaron a acuerdo?

En conversación con el medio Página 7, Renato contó cómo fue que logró dar con el prestigioso agente de talentos, narrando una historia que reconoció "puede sonar surreal", pero efectivamente, ocurrió y hoy lo tiene más que contento.

Como lo hacen los aspirantes a actores, Renato pasaba varias horas mandando mails a agentes con el objetivo de que lo ficharan y así lograr que ellos lo representaran. Uno de los tantos mails que mandó fue contestado por Pierre Patrick.

Pierre Patrick y Renato Valdivia

"Me contestó y me dijo: 'Sí, estoy dispuesto a tener una reunión contigo, ¿puedes venir a la oficina el lunes?'. Yo estaba en Santiago. Le respondí: 'Claro, pero igual puedo hacer una reunión por Zoom', porque el pasaje igual me salía caro", confesó.

Renato Valdivia Conserva

No obstante, Patrick quería conocerlo sí o sí en persona. Por lo mismo, Renato se compró el pasaje y partió rumbo a Estados Unidos, a sabiendas de que era una jugada de alto riesgo, ya que el agente podía rechazarlo y todo ese gasto hubiese sido en vano.

La historia no ocurrió así, para fortuna de Renato, y logró ser representado por Patrick, quien ya lo tiene invitado a los Emmys e incluso, esperando que se den algunos proyectos. "Ha sido una locura, todo esto en una semana", reconoció, al mismo tiempo que hace los trámites legales para poder trabajar en Estados Unidos.

