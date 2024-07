Luis Mateucci acusó a Daniela Aránguiz de haber inventado un embarazo durante su relación

24 jul. 2024 - 15:35 hrs.

Una fuerte acusación fue la que hizo Luis Mateucci dirigidas a Daniela Aránguiz, a quien acusó de haberle inventado un embarazo durante los últimos meses de su relación. Una supuesta mentira que validó incluso con una ecografía falsa.

Así lo contó Mateucci en el reality "Ganar o Servir", en una conversación que tuvo con Valentina Torres, influencer más conocida como "La Guarén", quien se encuentra en una relación amorosa con el exfutbolista Nicolás Solabarrieta.

Luis Mateucci y Daniela Aránguiz

La acusación de Luis Mateucci

Todo se dio en medio de una conversación que tenían sobre la relación que tuvo con Daniela Aránguiz. En esta línea, Luis partió diciendo que la exparticipante de "Mekano" le había "fallado", y fue por aquello que decidió ingresar a un nuevo reality.

"A mí me falló de una forma... por eso puse el pie en el acelerador acá", expresó Luis, pasando luego a detallar explícitamente a qué se refería. "(Me falló con) un embarazo, con una ecografía. Yo pensé que eran puras palabras, pero (me mostró) una foto de una ecografía falsa, porque eso no existió", aseguró.

Daniela Aránguiz

Luego, Mateucci dejó en claro que el quiebre con Daniela, tras este hecho denunciado, está completamente zanjado, sin la posibilidad de una reconciliación. "Por eso avancé... porque yo sé que si avanzo acá adentro (con una mujer) y ella lo ve, se va a olvidar de mí y no va a querer volver", indicó.

Luis Mateucci

Asimismo, dejó en claro cuáles fueron sus sentimientos luego de vivir lo anteriormente descrito. "Necesito eso, que no quiera hablar conmigo (...) Me duele, obvio. Yo de verdad pensé que esta vez podía funcionar, pero no... no", sentenció.

Luis no quiere volver con Daniela

Cabe precisar que esta no es la primera vez que Luis deja en claro que no tiene intenciones de volver con Daniela. En el mismo reality, a fines de mayo dijo que ella "tiene un montón de cosas buenas, pero tiene dos o tres actos malos hacia mí y eso vale más que todo lo demás".

Sin entrar en detalles sobre a lo que se refería, Mateucci señaló que, "no debería ser así, porque si no puedo confiar en mi pareja, ¿en quién voy a confiar?", dejando luego en claro que no se refería a una infidelidad, sino que "cosas que no hablan bien de tu pareja".

Todo sobre Famosos chilenos