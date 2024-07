Kenita Larraín desclasificó encuentro que tuvo con Felipe Camiroaga una semana antes del accidente

24 jul. 2024 - 13:06 hrs.

María Eugenia Larraín, más conocida como Kenita Larraín, realizó recientemente una declaración inédita sobre algo que vivió previo a la fatídica muerte de Felipe Camiroaga, ocurrida el 2 de septiembre de 2011, cuando el avión que lo trasladaba a la isla de Juan Fernández capotó cerca de la localidad.

Larraín tuvo una cercana relación con Felipe Camiroaga, que por momentos fue de amistad y otros de romance. En su propia biografía, Kenita aseguró que estuvo con el animador durante sus últimos 7 años de vida, pese a que ambos tenían otras parejas.

Kenita Larraín y Felipe Camiroaga

La declaración de Kenita

Kenita, quien ha tenido durante el último tiempo un fuerte acercamiento al mundo espiritual, reveló que tuvo un encuentro justo una semana antes de su fallecimiento, es decir, a fines de agosto del año 2011, dando de paso cuenta de la confesión de su libro.

En el pódcast Arcanas Mayores, Larraín comenzó diciendo, "te voy a contar esto, porque yo siento que esto no lo he contado nunca antes... Yo me imagino la muerte, que es una energía como que te viene rondando desde días antes. Tengo esa sensación porque lo sentí, porque lo vi (a Felipe Camiroaga) una semana antes (del accidente) y sentí algo extraño".

Felipe Camiroaga

Dicho encuentro, la exmodelo aseguró que le provocó algo en ella. "Cuando yo lo vi esa última vez, algo en mí dijo '¿sabes qué? Ya no quiero más esto' y como que dije voy a hablar para que esto ya no siga como que a veces sí, a veces no", señaló, refiriéndose con esto último a la intermitencia de su relación.

Honores realizados a Felipe Camiroaga tras su deceso

La rubia reconoció que en dicho momento el encuentro "me trajo mucha angustia", y lo interpretó, como mencionamos en el párrafo anterior, "pensando que estaba tomando una decisión de terminar la relación (...) Una semana después ocurre el accidente".

Tras el accidente y con el paso del tiempo, María Eugenia aseguró que ha podido hacer una reflexión más profunda sobre lo que le ocurrió en ese momento, y pasó de pensar que quería finalizar su relación a que en realidad, estaba percibiendo una "energía de la muerte".

"Cuando yo me alejé de este evento, empecé a comprender mejor, desde el corazón, lo que había pasado. Me di cuenta de que yo no estaba tomando una decisión de que se iba a terminar la relación, cómo la estábamos viviendo, sino que yo sentí la energía de la muerte. A mí también me produce algo en el cuerpo, como que se me pone la piel de gallina", concluyó.

